السودان يهدد بإغلاق حدوده مع جنوب السودان خلال أيام

الخرطوم- رويترز- قالت الحكومة السودانية عبر وسائل إعلامها الرسمية إنها ستغلق حدود السودان مع جارته جنوب السودان خلال أيام إذا لم تطرد جنوب السودان الجماعات المتشددة من أراضيها.

ودرج السودان على اتهام جارته الجنوبية بدعم المعارضين المسلحين في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهي مناطق تمتد بطول الحدود بين البلدين.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عام 2011، بعد حرب أهلية امتدت عقوداً من الزمن زادت حدّتها بسبب الانقسامات العرقية والصراع على النفط.

ويعبر الحدود التجار والرعاة. وأغلقت بعد الانفصال عام 2011، ولم يعد فتحها إلا في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال كمال إسماعيل وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية إن جنوب السودان تعهدت بطرد الجماعات المتشددة خلال 21 يوماً خلال زيارة قام بها مسؤول كبير من جنوب السودان الشهر الماضي.

وأضاف أن الخرطوم ستعيد غلق الحدود إذا لم تف جنوب السودان بتعهدها.

وموقع الحدود يسبب توتراً على الدوام، وخصوصاً في منطقة أبيي المتنازع عليها، حيث هناك مشاكل متعلقة بالوضع القانوني للجنوبيين الذين يعيشون في الشمال والشماليين الذين يعيشون في الجنوب.