كلينتون وترامب يلتقيان الرئيس المصري السيسي في الأمم المتحدة

نيويورك- رويترز- قال مستشار لحملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يوم الأحد إن ترامب سيلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تماماً مثلما من المقرر أن تفعل أيضاً المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت كلينتون التي تواجه ترامب في الانتخابات، التي تجري في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، أنها ستلتقي مع كل من السيسي والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال جلسات ثنائية من المتوقع أن تُعقد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وقال وليد فارس، وهو مستشار لترامب في شؤون السياسة الخارجية، لـ “رويترز″ يوم الأحد إن ترامب سيجري أيضاً محادثات مع السيسي في نفس اليوم.

ومازالت مصر في حالة تغير بعد الثورة التي شهدتها البلاد في 2011 وأطاحت بالرئيس حسني مبارك وهي حركة دعمتها إدارة الرئيس باراك أوباما. وكتبت بعد ذلك هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة الخارجية في ذلك الوقت أنها نصحت بتبني موقف أكثر تحفظاً مما انتهجه البيت الأبيض في نهاية الأمر إزاء رحيل مبارك.

وخلع السيسي في نهاية الأمر محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.

واتهم بعض الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بعد ذلك إدارة أوباما بالتخلي عن دعمها للحكومة المصرية في حربها ضد المتشددين الإسلاميين .

ودعا ترامب إلى اتخاذ إجراءات قوية في محاربة تهديد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا، واقترح منع المهاجرين من دول يقول إنها تشكل تهديداً للولايات المتحدة. واقترح في وقت سابق في حملته حظر دخول كل المسلمين الولايات المتحدة.