أستراليا تأسف لقتل وإصابة جنود سوريين في غارة للتحالف الدولي

سيدني- د ب أ- أعرب رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول عن أسفه جراء الخسائر في الأرواح والإصابات بين الجنود السوريين إثر غارة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شاركت فيها طائرات أسترالية.

وقال تيرنبول للصحفيين إن العملية التي تم تنفيذها يوم السبت لاستهداف تنظيم داعش المتطرف قد أنهيت فور إبلاغ روسيا لقادة التحالف بأن قوات سوريا قد تعرضت للغارة.

وأضاف تيرنبول في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نأسف عن الخسائر في الأرواح والإصابات لكل فرد تأثر”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بأن 90 جنديا سوريا قتلوا جراء الغارة في شرقي سوريا.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) الاثنين إن أستراليا تشارك في مراجعة أمريكية للغارات.

وأضافت أن أستراليا لم تتعمد مطلقا استهداف أي وحدة للجيش السوري بأي شكل من الأشكال.