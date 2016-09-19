سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في ثلاث محافظات يمنية

صنعاء- د ب أ- شنت مقاتلات التحالف العربي مساء الأحد سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين والقوات العسكرية الموالية لهم، في ثلاث محافظات يمنية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف قصفت مبنى الأمن القومي، بنحو سبع غارات جوية. وما زال التحليق مستمرا حتى الآن.

وبحسب المصادر، فقد هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، في حين شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من الموقع المستهدف، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وفي محافظة عمران (50) كم شمال صنعاء، استهدفت الغارات مواقع للحوثيين وقوات صالح في المدخل الشرقي للمدينة، وفي منطقة السلاطة بمديرية عيال سريح.

وذكرت مصادر محلية أخرى، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات جوية على منطقتي مندبة وثعبان في مديرية باقم، ومنطقة ولد مسعود بمديرية سحار، بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين (242)، شمال صنعاء.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، قصف مواقع الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ أكثر من عام ونصف، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، لاستعادة “شرعية” البلاد.