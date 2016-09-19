الولايات المتحدة تعزز إجراءات الأمن بعد انفجاري نيويورك ونيوجيرسي

نيويورك- د ب أ- قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جيه جونسون مساء الأحد إن وزارة الأمن الداخلي “ترصد بصورة فعالة التحقيقات وتشارك فيها” بشأن انفجاري كل من نيويورك ونيو جيرسي.

وأشار جونسون إلى أنه تم وضع إجراءات أمنية خاصة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، حيث تم نشر الآلاف من العناصر الاتحادية في المدينة تحت قيادة جهاز الاستخبارات.

وقال جونسون: “إن أي منطقة في مدينة نيويورك مرتبطة بـ(اجتماعات) الجمعية العامة ستخضع بالتالي إلى مستوى عال بشكل استثنائي من المراقبة والأمن”.

وكان انفجار قوي وقع في صندوق للقمامة في حي تشيلسي الراقي بمانهاتن في نيويورك الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا.

وجاء حادث مدينة نيويورك بعد انفجار قنبلة كانت مخبأة في حاوية قمامة يوم السبت في ولاية نيو جيرسي بالقرب من طريق كان من المخطط أن تقام به فعالية ترعاها قوات مشاة البحرية للعدو من أجل جمع أموال للأعمال الخيرية، مما تسبب في وقوع إصابات.