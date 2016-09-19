كيري: على روسيا أن تكون أكثر جدية في جعل الحكومة السورية تلتزم بوقف إطلاق النار

لندن- د ب أ- قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه يجب على روسيا أن تكون أكثر جدية في جعل الحكومة السورية تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف كيري في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ليل الأحد/الاثنين أنه يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد كذلك أن يكون أكثر مسؤولية.

تأتي تصريحات كيري بعد أن طالبت روسيا الولايات المتحدة بإعلان توضيح شامل عن غارات جوية “خاطئة” للتحالف الدولي في سورية أسفرت عن مقتل 90 جنديا سوريا.

وفي الوقت ذاته انتقدت وزارة الخارجية الروسية في موسكو الأحد التصرف الذي اتخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان رسمي أن الدبلوماسيين الأمريكيين لم يستطيعوا تفسير الحادث خلال الجلسة التي انعقدت في نيويورك، “وحاولوا أيضا بطريقتهم المعتادة تحويل مسار كل شيء إلى النقيض”.