حزب بوتين يفوز بالغالبية المطلقة في البرلمان ويحصل على 54,3 في المئة من الاصوات

موسكو- أ ف ب- حقق حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية وحصل على 54,3% من الاصوات بعد فرز نحو 90% من الاصوات الاثنين، مما يعني فوزه بالغالبية المطلقة في البرلمان.

وبحسب التقديرات سيشغل حزب روسيا الموحدة 338 مقعدا على الاقل في مجلس النواب (الدوما) من اصل 450 مما يضمن له غالبية مطلقة.

كان حزب روسيا الموحدة يشغل 238 مقعدا من قبل. وهذه النتيجة تسمح لبوتين الاستعداد للترشح لولاية رئاسية رابعة في 2018.

وحل الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني المتطرف والحزب الشيوعي في المرتبة الثانية وحصلا على نتائج متساوية تقريبا (13,3 بالمئة و13,5 بالمئة على التوالي). اما حزب “روسيا العادلة” فقد حصل على 6,2 بالمئة من الاصوات وسيكون ممثلا في الدوما.

وقالت اللجنة الانتخابية إن 47,8 بالمئة فقط من الناخبين صوتوا مقابل ستين بالمئة في الانتخابات السابقة التي جرت في كانون الاول/ ديسمبر 2011، مما يشير إلى أن عددا من الناخبين لم يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع معتبرين أن نتائجها محسومة سلفا.