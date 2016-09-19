إطلاق النار على فلسطيني بعد طعنه شرطيين إسرائيليين في القدس المحتلة

القدس المحتلة- أ ف ب- اعلنت الشرطة الإسرائيلية انها اطلقت النار على فلسطيني قام بطعن اثنين من عناصرها واصابهما بجروح الاثنين بالقرب من المدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال مسعفون إن شرطية في العشرين اصيبت بجروح خطيرة في الهجوم بينما وصفت اصابة شرطي في الـ45 بالمتوسطة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية انها اطلقت النار على المهاجم وهو فلسطيني في العشرين من القدس الشرقية “للسيطرة عليه” وانه في حالة حرجة على ما يبدو.

وتابعت ان الهجوم وقع بالقرب من باب العمود الذي يشكل مدخل المدينة القديمة.

وكانت إسرائيل ضمت القدس الشرقية واحتلتها في 1967 وهو ما نددت به الامم المتحدة.

هجوم الاثنين هو السادس الذي يستهدف قوات الامن الاسرائيلية منذ الجمعة.

وتشهد اسرائيل والاراضي الفلسطينية اعمال عنف منذ مطلع تشرين الاول/ اكتوبر 2015 اسفرت عن استشهاد 227 فلسطينيا ومقتل 34 إسرائيليا اضافة إلى امريكيين اثنين واريتري وسوداني، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.