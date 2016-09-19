الشرطة النيجيرية: إطلاق سراح 14 من عمال النفط المخطوفين

أونيتشا- رويترز- قالت الشرطة النيجيرية إنها أطلقت سراح 14 شخصا من عمال النفط المخطوفين في منطقة دلتا النيجر الجنوبية المضطربة والتي شهدت سلسلة من هجمات المسلحين على منشآت النفط والغاز.

وتمثل جرائم الخطف من أجل الحصول على فدى مشكلة شائعة في بعض مناطق نيجيريا وشهد مركز الطاقة في الدلتا الجنوبية زيادة في الجريمة منذ بدء هجمات المسلحين الذين يطالبون بتخصيص مزيد من الثروة النفطية لهذه المنطقة الفقيرة.

وكان مسلحون قد خطفوا هؤلاء العمال في بداية الشهر على طريق يقع بين بلدتي أوموكو وإيلي على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة بورت هاركورت بولاية ريفرز . وهؤلاء العمال موظفون في شركة نيست أويل النيجيرية.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية ريفرز″قمنا بتأمين إطلاق سراحهم على دفعات. أُطلق سراح خمسة أمس في حين أُطلق سراح سبعة في الساعات الأولى من اليوم.”

وأُطلق سراح الاثنين الآخرين في وقت سابق.

وقال “نتيجة لضغطنا على الخاطفين تبادل رجالنا إطلاق النار معهم ولكن لم يُقتل أحد من الخاطفين أو يتم اعتقاله. ولم تُدفع فدية.” ولم يذكر تفاصيل أخرى.