المرصد السوري: المئات يتجمعون في حي الوعر بحمص استعدادا لنقلهم إلى إدلب

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مئات الأشخاص بدأوا الاثنين بالتجمع في حي الوعر المحاصر من قبل القوات الحكومية في مدينة حمص بانتظار الحافلات التي ستدخل الحي لنقل أكثر من مئتي شخص مع عوائلهم من الحي إلى محافظة إدلب.

ووفقا لاتفاق بين السلطات والقائمين على حي الوعر، تتضمن الدفعة الخارجة من الحي مقاتلين ومنشقين عن القوات الحكومية ومصابين بأمراض مزمنة وبحالات خطيرة ومبتوري الأطراف ومصابين بحالات شلل.

وكان مصدر أمني سوري قال لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم الاتفاق على السماح للمسلحين باصطحاب سلاحهم الفردي. كما تحدث عن تسلم القوات الحكومية قائمة بأسماء 700 مسلح يرغبون بتسوية أوضاعهم وفقا للقوانين السورية والعفو عنهم مقابل تسليم أسلحتهم والبقاء داخل الحي المحاصر منذ أكثر من أربع سنوات.

ويقطن حي الوعر نحو 50 ألف نسمة وهو آخر الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حمص منذ التوصل إلى اتفاق لخروج المسلحين من المدينة القديمة في عام 2013.