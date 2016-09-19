إيران: الغارة الجوية على القوات السورية كشفت نوايا الأمريكيين

طهران- د ب أ- اعتبر المستشار الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني (البرلمان) حسين أمير عبد اللهيان أن الغارة الجوية الأمريكية على القوات السورية السبت “كشفت نوايا الأمريكيين”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الاثنين عن عبد اللهيان قوله، خلال لقائه السفير السوري بطهران الاحد، إن “الهجوم الجوي الذي نفذته المقاتلات الأمريكية ضد القوات السورية التي تخوض حربا ضد الإرهاب، قد كشف النوايا الأمريكية المبيتة”.

وشدد على أن بلاده “تدين بقوة التصرف الأمريكي ولا تعتبره خطأ عسكريا”.

واتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه مع روسيا، وقال إن الولايات المتحدة مصرة على “إضعاف سورية وتقوية الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة”.