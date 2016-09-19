أردوغان: الجيش السوري الحر لا يرغب في تدخل قوات خاصة أمريكية

اسطنبول- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا لا يرغب في تدخل قوات خاصة أمريكية ملقيا باللوم على “سلوك” المسؤولين الأمريكيين في تزايد التوتر مع مقاتلي المعارضة.

وأدلى أردوغان بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي باسطنبول قبل أن يتوجه إلى نيويورك حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشير تصريحات إردوغان إلى عدد صغير من أفراد القوات الأمريكية الذين دخلوا بلدة الراعي السورية الأسبوع الماضي في إطار عمليات لتنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنهم أجبروا على الانسحاب باتجاه الحدود التركية بعدما احتج مقاتلو المعارضة على وجودهم.