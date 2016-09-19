طائرة سعودية تهبط اضطراريا في مطار القاهرة لوفاة راكب أمريكي

القاهرة- الأناضول- هبطت طائرة سعودية اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي، الإثنين، كانت في طريقها من مدينة جدة (غربي المملكة) إلى نيويورك؛ نظرا لوفاة راكب أمريكي من أصل عربي تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

وحسب مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي، للأناضول، فإنه “أثناء عبور الطائرة السعودية رحلة 021 القادمة من جدة في طريقها إلى أمريكا، فوجئ قائد الرحلة بتعرض راكب (عثمان.ع/ 67 عاما) أمريكي الجنسية من أصل عربي لوعكة صحية مفاجئة”.

وأضاف: “طلب قائد الطائرة من برج المراقبة (المصري) السماح له بالهبوط الاضطراري واستدعاء طبيب الحجر الصحي، وتم السماح له بالهبوط، وصعدت طبيبة الحجر الصحيوبالكشف تبين أن الراكب فارق الحياة”.

وأشار إلى أنه “تم نقل الجثمان إلى مستشفى هليوبوليس″، شرقي العاصمة المصرية، و”من ثم استكملت الطائرة رحلتها”.