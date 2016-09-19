نواز شريف يؤكد تحسن الاقتصاد والأمن في باكستان منذ توليه السلطة

نيويورك- د ب أ- قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الاثنين إن الوضع في باكستان اليوم أفضل كثيرا منه عام 2013، في إشارة إلى التحسن الاقتصادي الذي تحقق خلال إدارته للبلاد.

ونقلت قناة “جيو” التليفزيونية الباكستانية عن شريف قوله، في تعليقات أمام الجالية الباكستانية في نيويورك، حيث وصل ليترأس وفد بلاده في الجلسة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: “تعترف المؤسسات العالمية بالاستقرار الاقتصادي لباكستان. إننا نركز على الإصلاحات الاقتصادية ووفرة إمدادات الطاقة”.

وأشار شريف إلى أن حكومته تركز على القضاء على الإرهاب والتطرف في باكستان.

وقال شريف: “يمكن رؤية التحسن الواضح في الوضع الأمني بالدولة. لقد قدمت أجهزة فرض القانون تضحيات لا مثيل لها من أجل تحقيق الأمن الوطني”.

ونقلت “جيو” عن بيان صادر من مقر رئيس الوزراء في إسلام أباد، أن شريف سوف يعقد،على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعات ثنائية مع عدد من القادة من بينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورؤساء حكومات كل من بريطانيا واليابان ونيوزيلندا ونيبال ورومانيا.