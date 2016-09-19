الفنان المغربي سعد لمجرد يكشف عن حلمه وما يسعى إليه

الرباط ـ كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن حلمه المتمثل بالوصول للعالمية بالأغنية المغربية، “التي لن أتخلى عن الغناء بها، لأنني أتمنى إنتشارها في كل الوطن العربي، ولكني سأقدم أيضاً الأغاني باللهجة البيضاء البسيطة، الممزوجة ببعض الكلمات المغربية والمصرية أيضاً”، كما قال.

وأكد أنه بعد نجاح أغنية “لمعلم” لا يوجد خوف لكن توجد مسؤولية، لأن النجاح لا بد أن يتبعه نجاح أما، ولكن بدون تكرار لأن التكرار يقلل من أي نجاح، ولذلك دائماً أنا مشغول بما سأقدمه، ولا بد أن يكون متنوعاً ومختلفاً عن سابقه، لأن أهم ما يميز الفنان ويزيد من عمره الفني هو التنوع والتميز.