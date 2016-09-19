منة فضالي: محمد فؤاد برأ نفسه على حسابي… ولن أتزوج من الوسط الفني

القاهرة ـ قالت الفنانة المصرية منة فضالي إنها سعيدة بالعمل مع الفنان محمد سعد لأول مرة من خلال فيلم “حنكو في المصيدة”، ووصفته بأنه فنان متواضع وموهوب.

منة تحدثت عن تجربتها في مسلسل “سلسال الدم” وقالت إنها تعشق الفنانة عبلة كامل التي لها مدرسة في التمثيل، وأنها وجدت متعة في التحدث باللهجة الصعيدية التي تعشقها.

منة تحدثت عن بعض الأمور الشخصية وقالت إنها قررت ألا تحتفل بعيد ميلادها منذ الأزمة التي حدثت لها، وأشارت إلى أنها تعلمت من خطئها، وتقتصر في عيد ميلادها بحفل مع الاسرة والأصدقاء.

الفنانة الشابة تحدثت عما قاله الفنان محمد فؤاد في حقها بشأن حضوره عيد ميلادها الذي اثار ضجة وقالت”زعلت عليه وليس منه، فأنا لست بنجومية محمد فؤاد، بل إنني كبرت على أغنياته وكنت من معجبيه حتى قبل دخولي الوسط الفني، وحزنت كثيراً عندما أساء إلي في أحد البرامج التلفزيونية، وحاول التقليل من شأني بسبب تلك الواقعة، رغم أنني اتصلت به قبل عرض هذا البرنامج بفترة للاطمئنان إليه، ولا أشعر بأنه يحمل لي أي ضغينة، لكن ليس من البطولة أن يلقي بالاتهامات عليَّ كي يبرّئ نفسه، وكان من الممكن أن يغادر عيد ميلادي إذا شعر بأنه يسيء اليه، لكنه لم يفعل، وفي النهاية لا أريد الرد على إساءته إلي، ويكفي أن العلاقة بيننا منقطعة حالياً”.

منة قالت إنها تتمنى أن تتزوج مثل أي فتاة ولكنها تنتظر شخص يحبها ويثق فيها، وأكدت أنها لن تتزوج من الوسط الفني وان هناك زملاء لها عرضوا عليها الزواج ولكنها رفضت.