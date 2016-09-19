تركي شاهد فتاةً ترتدي “شورت” فأشبعها ضرباً

اسطنبول ـ أوقفت الشرطة التركية رجلا بتهمة ركل وإصابة شابة لارتدائها سروالا قصيرا داخل حافلة في إسطنبول، حسب ما أفاد الإعلام المحلي.

وأوقفت الشرطة المشتبه به السبت داخل حي إسكودار في الجزء الآسيوي من المدينة، حسب ما أفادت وكالة “دوغان” للأنباء.

وقد صاح الرجل أثناء مهاجمته المرأة التي تعمل ممرضة، إنه يجب قتل من يرتدين السراويل القصيرة، وركلها على وجهها، واعترف لاحقا للشرطة أن ملابسها أثارت غضبه.

وقال الرجل: “السروال القصير الذي كانت ترتديه ليس مناسبا. ولهذا غضبت وتصرفت بهذه الطريقة”.

وحسب الوكالة فإن الرجل الذي يعمل حارسا أمنيا في شركة، يعاني من “اكتئاب شديد”، وأعربت مدافعات عن حقوق المرأة في تركيا عن قلقهن المتزايد من حجم العنف ضد النساء إذ تقتل مئات النساء سنويا غالبيتهن على أيدي أزواجهن.