كيف اعتنق نجم الكرة الفرنسي ريبيري الدين الإسلامي؟

باريس ـ عاد النجم الفرنسي فرانك ريبيري ليمثل ركيزة أساسية في فريق بايرن يمونخ الألماني، وتألق في الموسم الجديد بعد أن تغيب عن معظم فترات الموسم السابق بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها والتي كادت أن تنهي علاقته بكرة القدم.

النجم الفرنسي سبق وأن أعلن إسلامه عقب زواجه من الجزائرية وهيبة بلهامي وغير اسمه الى بلال يوسف محمد، وقام بأكثر من زيارة إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة وأدى مناسك العمرة.

ريبيري هو فرنسي المولد ومن والدين فرنسيين، ولا يوجد فيه أي عرق عربي أو إفريقي، لذلك فلإسلامه قصة مختلفة.