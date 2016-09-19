الحزب الحاكم في روسيا يفوز بثلاثة أرباع مقاعد الدوما

موسكو - د ب أ – أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الاثنين، فوز الحزب الحاكم في روسيا بثلاثة أرباع مقاعاد مجلس النواب، في الانتخابات البرلمانية الشعبية التي جرت في مطلع الاسبوع الجاري.

وأجريت الانتخابات – التي تعتبر على نطاق واسع، مقياسا للتأييد الشعبي لحزب “روسيا الموحدة” الحاكم في الانتخابات البرلمانية الأولى، منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من دولة أوكرانيا المجاورة قبل عامين – لاختيار كل أعضاء مجلس النواب (الدوما)، البالغ عددهم 450 عضواً.

وفاز حزب”روسيا الموحدة” بعدد 203 من المقاعد الفردية، و140 من مقاعد “القائمة الحزبية” التي تم تحديد نسبتها من التصويت العام للأحزاب السياسية، بحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز أكثر من 90% من الاصوات.

ويعني فوز حزب روسيا الموحدة ب 343 من المقاعد سيطرته على أكثر من 75% من مقاعد الدوما. ولا توجد انتخابات مباشرة لمجلس الاتحاد الروسي(الشيوخ) في البلاد، لأنه يتم تعيين أعضائه من جانب الإدارات الإقليمية.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس″ الروسية عن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، وهي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان، إيلا بامفيلوفا، قولها إن أقل من نصف الناخبين المسجلين في روسيا بقليل، شاركوا في الانتخابات التي جرت الأحد، حيث بلغت نسبة المشاركة في أنحاء البلاد 81ر47%.

ويشار إلى أن روسيا لا تضع حداً أدنى لمشاركة الناخبين في انتخابات مجلس الدوما حتى تكون صالحة.

وجاء الحزب الشيوعي في المرتبة الثانية في مقاعد القائمة الحزبية، حيث حصل على 45ر13%، فيما حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذي يضمن – على النقيض من اسمه- قوميين يمينيين متطرفين، على 24ر13%، وفقا للنتائج الأولية.

فيما أعلنت لجنة الانتخابات حصول رابع أكبر الاحزاب الروسية، وهو حزب “روسيا العادلة” على 17ر6%. أما بالنسبة للدوائر الانتخابية الفردية، فحصل الحزبان الشيوعي و”روسيا العادلة” على سبعة مقاعد لكل منهما، في حين حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على خمسة مقاعد.

فيما حصل ممثلو حزبين آخرين، وهما “رودينا” اليساري (ويعني الوطن) و”المنبر المدني”، على مقعد لكل منهما، وفقاً للنتائج الأولية.