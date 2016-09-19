عمان تطالب اسرائيل بتفاصيل حول مقتل احد مواطنيها برصاص الجيش في القدس

عمان - أ ف ب – قالت الحكومة الاردنية في بيان الاثنين، انها طلبت من سفيرة اسرائيل في عمان تفاصيل حول مقتل مواطنها سعيد العمرو في القدس، برصاص الجيش الاسرائيلي الجمعة الماضي.

وأضاف البيان، ان وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة محمد المومني، التقى الاثنين سفيرة اسرائيل في عمان عينات شلاين بوزارة الخارجية على خلفية مقتل العمرو.

وأوضح ان المومني طلب من شلاين، “تزويد وزارة الخارجية بكافة التوضيحات المطلوبة والمعلومات التفصيلية عن الحادث والتحقيقات الجارية بشأنه لاتخاذ الموقف المناسب”.

ونقل البيان عن المومني ان، “الاردن ومن خلال كافة الاجهزة المختصة سيتابع حادثة قتل الشهيد العمرو والوقوف على كافة تفاصيلها”.

وأضاف ان “المواطن الاردني هو محور الاهتمام للمملكة الاردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعباً داخل الوطن وخارجه، وان الاردن معني بمتابعة احوال وقضايا مواطنيه والدفاع عنها في كل مكان من العالم”.

ووصل جثمان العمرو مساء الاحد عبر جسر الملك حسين الى الاردن، حيث سيوارى الثرى ظهر الاثنين.

وزعمت الشرطة الاسرائيلية الجمعة، ان سعيد العمرو قتل برصاص شرطية بعد ان حاول طعنها عند باب العامود احد المداخل الرئيسية الى المدينة القديمة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. ونددت وزارة الخارجية الاردنية السبت بمقتل العمرو (28 عاماً) مؤكدة انها “ستتخذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بمثل هذه الحالات”.

وشككت الوزارة برواية الجيش الاسرائيلي متهمة اياه بإطلاق النار بشكل متعمد.

ولا يزال التوتر المخيم بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ حوالى عام يثير مخاوف الأسرة الدولية في غياب آفاق للسلام بين الطرفين.

ويرتبط الاردن واسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994.