الجيش الفلبيني: الاسلاميون في جنوب البلاد يحتجزون 12 أجنبياً كرهائن

مانيلا - د ب أ – أعلن الجيش الفلبيني الاثنين، أن المسلحين الاسلاميين في جنوب الفلبين مازالوا يحتجزون 12 أجنبياً وأربعة فلبينيين كرهائن.

وكانت جماعة “أبو سياف” أطلقت سراح ست رهائن في مطلع الأسبوع الجاري، وهم رجل نرويجي وثلاثة إندونيسيين وفلبينيين اثنين، في جزيرة جولو.

وجرى إطلاق سراح النرويجي كجارتان سيكينجستاد يوم السبت الماضي، ومن بعد الصيادين الإندونيسيين. فيما قامت جماعة “أبوسياف” الاحد بإطلاق سراح اثنين من الفلبينيين المختطفين في آب/أغسطس الماضي.

من جانبه، قال البريجادير جنرال، ريستيتوتو باديلا: “ما زال هناك 12 رهينة من الاجانب في قبضة أبو سياف، كما أن هناك أربعة من المواطنين المحليين أيضاً ما زالوا في قبضتهم”.

وأضاف: “نعتقد أن معظم هؤلاء الرهائن ما زالوا في حالة جيدة… نأمل أن ننقذهم أو نستعيدهم بسلام.”

ومن بين الرهائن المتبقيين، مراقب طيور هولندي يدعى إيورلد هورن، والذي كان اختطف في شباط/فبراير من عام 2012 مع رجل سويسري ومرشد فلبيني، هرب على الفور بعد خطفهم.

كما هرب السويسري، ويدعى لورنزو فينسيجيرا في كانون أول/ديسمبر من عام 2014.

وقال المتحدث باسم أبو سياف، أبو رامي، إنه قد تم دفع فدية قدرها 30 مليون بيزو (200ر638 دولار) مقابل إطلاق سراح سيكينجستاد، إلا أنه لم يكشف عن الجهة التي دفعت المال.

وأضافت تقارير إعلامية محلية أنه قد تم دفع 10 ملايين بيزو لكل من الاندونيسيين الثلاثة.

ويشار إلى أن الحكومة الفلبينية تتبنى سياسة عدم دفع فدية للخاطفين، إلا ان السلطات أقرت بأنه ليس بوسعها منع الأخرى من الدفع.