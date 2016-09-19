شتاينماير يلتقي كيري خلال زيارته للولايات المتحدة

برلين - د ب أ – يلتقي وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، نظيره الأمريكي جون كيري خلال زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ولم يعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر الاثنين، الموضوعات التي سيتطرق إليها شتاينماير خلال لقائه كيري في بوسطن.

وقال المتحدث إن شتاينماير، الذي يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيبدأ الأربعاء في نيويورك حملة لحصول ألمانيا على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في عامي 2019 و 2020.

وأضاف شيفر أن الحكومة الألمانية ستبرز خلال قمة اللاجئين للأمم المتحدة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما “الاهتمام الكبير لألمانيا” بهذه القضية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عزمها استقبال المزيد من اللاجئين العام المقبل.