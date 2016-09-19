استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل

الخليل - الأناضول – استشهد شاب فلسطيني ظهر الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الجهات الإسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني باستشهاد فلسطيني في مدينة الخليل، مشيرة إلى أن الشهيد مجهول الهوية بعد.

وسبق أن أفاد شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي، أطلق النار على شاب فلسطيني في البلدة القديمة، قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأوضح الشهود أن الجيش أغلق محيط المكان وحال دون الوصول إلى المصاب لتقديم الاسعافات له.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني، في القدس، بزعم “تنفيذه عملية طعن” وأصابته بـ”جروح خطرة”، حسب الإذاعة العبرية العامة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية.