مسؤولون: مقتل أفراد من الشرطة الأفغانية في ضربتين جويتين أمريكيتين

لشكركاه - رويترز – قال مسؤولون أفغان الاثنين، إن ضربتين جويتين أمريكيتين قتلتا ما يصل إلى ثمانية أفراد من الشرطة الأفغانية خارج عاصمة إقليم أرزكان، فيما تقاتل قوات الأمن بمساندة ضربات جوية أمريكية متشددي طالبان في الإقليم.

وقال رحيم الله خان قائد وحدة شرطة الاحتياط في أرزكان، إن الضربة الجوية الأولى في وقت متأخر من مساء الأحد قتلت شرطياً بينما استهدفت الضربة الثانية أول من جاءوا استجابة للضربة الأولى مما أسفر عن مقتل سبعة آخرين على الأقل.

وقال مسؤول آخر وهو نائب قائد شرطة أرزكان محمد عبد القوي عمري، إن عدد القتلى ستة لكنه أبلغ أيضاً عن مقتل أفراد الشرطة في ضربة جوية أجنبية.

وأكدت قيادة الجيش الأمريكي في كابول، أن طائراتها نفذت ضربة جوية في المنطقة لكنها قالت إنها استهدفت “أفراداً يطلقون النار ويشكلون تهديداً” لقوات الأمن الوطنية الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي البريجادير جنرال تشارلز كليفلاند في بيان، “ليس لدينا المزيد من المعلومات عن هوية هؤلاء الأفراد ولا سبب هجومهم على قوات الأمن الأفغانية.”

وأضاف “الولايات المتحدة والتحالف والقوات الأفغانية لهم الحق في الدفاع عن النفس وفي تلك الحالة كنا نستجيب لتهديد مباشر.”

وقال مسؤولون أفغان إنهم يحققون في الهجوم ويتواصلون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة.