بكين: اليابان تحاول “إرباك” الموقف في بحر الصين الجنوبي

بكين - رويترز – اتهمت الصين الاثنين، اليابان بمحاولة “إرباك” الموقف في بحر الصين الجنوبي بعد أن قالت طوكيو إنها ستصعد من وتيرة أنشطتها في الممر المائي المتنازع عليه، من خلال تسيير دوريات تدريب مشتركة مع الولايات المتحدة.

وخيمت الخلافات بسبب الماضي الاستعماري لليابان ونزاع في بحر الصين الشرقي، وقضايا أخرى على العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا.

وأدانت الصين مراراً ما تراه تدخلاً من الولايات المتحدة وحليفتها اليابان في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الدفاع الياباني الأسبوع الماضي، خلال زيارة إلى واشنطن إن بلاده ستساعد أيضاً في بناء قدرات الدول المطلة على الممر المائي المزدحم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، إن الدول في المنطقة توصلت لإجماع على أن قضية بحر الصين الجنوبي، يجب أن تحل من خلال المحادثات بين الأطراف المعنية بشكل مباشر وإنه يتعين على الصين ودول جنوب شرق آسيا العمل معاً للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال لو كانغ خلال إفادة صحافية يومية إن أفعال اليابان دفعت ببساطة دولاً أخرى، للابتعاد عنها وأضاف أنها فشلت في إقناع دول أخرى بتفهم وجهة نظرها.

وقال لو كانغ “الصين عازمة كل العزم على حماية سيادتها ومصالحها البحرية.”

وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً، والذي تمر فيه تجارة قيمتها نحو خمسة تريليونات دولار سنوياً. ولكل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام مطالبات بالسيادة أيضاً في البحر الذي يعتقد أيضاً أنه غني بموارد الطاقة.

وفي يوليو تموز قالت محكمة تحكيم دولية في لاهاي، إن مطالبات الصين في الممر المائي باطلة وذلك بعد أن رفعت الفلبين دعوى ضد بكين. ورفضت بكين الاعتراف بحكم المحكمة.