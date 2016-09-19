المعارضة السورية: قوات النظام وروسيا خرقت الهدنة 254 مرة خلال أسبوعها الأول

حلب - الأناضول – قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، الإثنين، إن قوات النظام وسلاح الجو الروسي اخترقت الهدنة 254 مرة خلال أسبوعها الأول.

وأوضح الائتلاف، عبر تقرير أصدره مكتبه الإعلامي، إن الهدنة شهدت من بدايتها الإثنين الماضي وحتى اليوم 254 خرقاً من قبل قوات النظام وسلاح الجو الروسي في 34 منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في دمشق وريفها وحلب وإدلب (شمال) وحماه وحمص (وسط ) والقنيطرة ودرعا (جنوب).

وأشار التقرير إلى أن الخروقات تمت عبر القصف الجوي والمدفعي والبراميل المتفجرة ومحاولات تقدم لقوات النظام، وأن معظم المناطق التي تم استهدافها هي مناطق مدنية.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر في الدفاع المدني في سوريا، مقتل 19 مدنياً وإصابة العشرات جراء الخروقات المذكورة.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لاعتبارات أمنية، أن القتلى هم 10 في درعا، و4 في حمص و4 في إدلب، وقتيل في حلب.

من جانب آخر، لم تدخل حتى اللحظة أي مساعدات إلى المناطق المحاصرة في البلاد خلال فترة الهدنة، في حين لم تسمح قوات النظام حتى اللحظة لقافلة المساعدات الأممية التي دخلت من تركيا إلى معبر “باب الهوى” الحدودي قبل 5 أيام، من الدخول إلى أحياء حلب الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام.

يذكر أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا توصلا في جنيف، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة (اعتباراً من مساء الإثنين 12 سبتمبر/أيلول)، ويتكرر بعدها لمرتين.

وبعد صمود الاتفاق لسبعة أيام يبدأ التنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “الدولة الاسلامية” وجبهة فتح الشام (الاسم الجديد لجبهة النصرة)، دون أي إشارة للحل السياسي أو حديث عن المليشيات الطائفية التي تساند النظام السوري؛ الأمر الذي أثار تحفظات رافقت موافقة المعارضة السورية على الهدنة.