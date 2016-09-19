برلين: الجيش الألماني لم يشارك في اختيار هدف الغارات الأمريكية على سوريا

برلين - د ب أ – أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن جيش بلاده لم يشارك في اختيار الهدف بالنسبة للغارات الأمريكية على الجيش السوري.

وقال المتحدث ينس فلوسدورف بالعاصمة الألمانية برلين الاثنين، إن الرحلات الجوية التي تقوم بها طائرات الاستطلاع الألمانية “تورنادو” ليس لها صلة باختيار الهدف قصير المدى، أوبأي تفجيرات.

وأضاف قائلاً إن طائرات “تورنادو” ليست صالحة لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه يتم أيضاً مراعاة معلومات الأجهزة الاستخباراتية، عند اختيار أهداف لشن غارات جوية من جانب تحالف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قصفت السبت مواقع للجيش السوري شرقي البلاد، عن طريق الخطأ بحسب تصريحاتها، وأسفر ذلك عن مقتل ما يزيد على 60 جندياً.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شافر إن هذا الهجوم يعد “مأساة أخرى” في هذا النزاع المستمر منذ عام 2011.