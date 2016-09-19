ميركل: نتيجة انتخابات البرلمان المحلي في برلين مريرة للغاية

برلين – د ب أ – وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخسائر الفادحة التي منى بها حزبها المسيحي الديمقراطي في انتخابات البرلمان المحلي ببرلين بأنها “مريرة للغاية”، وأشارت إلى أنها تتحمل جزءاً من المسؤولية فيما حدث أيضاً.

وقالت ميركل الاثنين بعد اجتماعات الهيئات العليا لحزبها بالعاصمة برلين، إن هناك أسباباً سياسية محلية وراء ذلك، ولكنها أكدت أن هذه الأسباب ليست العامل الوحيد.

وأوضحت أن سبب هذا الأداء السيء للحزب، هو أنه لم يتم توضيح اتجاه سياسة اللجوء، وهدفها بشكل كاف.