بريطانيا تقول إنها شاركت بضربات جوية يعتقد أنها قتلت جنوداً سوريين
بريطانيا - رويترز – أعلنت بريطانيا الاثنين، أنها شاركت في ضربات جوية قادتها الولايات المتحدة في سوريا هذا الأسبوع قالت روسيا إنها أسفرت عن مقتل جنود سوريين.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، “نستطيع أن نؤكد أن بريطانيا شاركت في الضربة الجوية التي نفذها التحالف مؤخراً في سوريا… يوم السبت ونحن نتعاون بالكامل في التحقيق الذي يجريه التحالف.”
وأضافت “لا يمكن أن تتعمد بريطانيا استهداف وحدات الجيش السوري.” وأحجمت عن مزيد من التعقيب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، إن طائرات أمريكية قتلت أكثر من 60 جندياً سورياً في أربع ضربات جوية باستخدام طائرتين من طراز إف-16 واثنتين من طراز إيه-10 من جهة العراق.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر عسكري قوله، إن طائرات أمريكية قتلت ما لا يقل عن 90 جندياً سورياً في الضربات على مدينة دير الزور في شرق سوريا.
وتحقق الولايات المتحدة في الأمر لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال لشبكة (سي.إن.إن) الأحد، إن ما حدث “شيء مروع… نعترف به جميعاً ونأسف له.”
كما شاركت استراليا في الضربات، وقدمت وزارة الدفاع الاسترالية تعازيها لأسر الجنود السوريين الذين قتلوا أو أصيبوا في الواقعة.
“” كما شاركت استراليا في الضربات، وقدمت وزارة الدفاع الاسترالية تعازيها لأسر الجنود السوريين الذين قتلوا أو أصيبوا في الواقعة “”
يالها من وقاحة وتدمير.
انا لست بجانب الاسد أو المعارضه الفاسدة أو أي شخص آخر.
تعليقي فقط لو كان المقتول غربي أو أستراليا ؟؟؟ !!!!!!!.
فماهي ردة فعل هؤلاء ؟؟ ؟ ؟ ؟ ؟ سوف يقلبون الدنيا رأسا على عقب ويكثرون بقتلهم واغتصاب الأرواح كما فعلوا بالمستشفيات الافغانيه والعراقيه من الماضي الغير بعيد.
أستراليا والغرب يجب الاعتذار ودفع التعويضات لعوائل كل إنسان يتسببون بقتله.
وطز بأمريكا كما قالها المرحوم بأذن الله صدام حسين الحي في القلوب.