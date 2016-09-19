أردوغان يكشف عن عزمه إعادة طرح فكرة إقامة “منطقة آمنة” في شمال سوريا

اسطنبول- د ب أ – صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، بأنه يعتزم التركيز خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية إقامة “منطقة آمنة خالية من العناصر الإرهابية” في شمال سوريا.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عنه القول قبل مغادرته للولايات المتحدة، إن العملية التي شنتها بلاده في شمال سوريا “ساعدت في بدء عودة أعداد من السوريين إلى جرابلس والمناطق المحيطة بها بعد تحريرها من تنظيم داعش”.

وكشف أنه سبق أن طالب الدول الكبرى بدعم تركيا مادياً، لبناء مساكن للسوريين في المنطقة الآمنة في حال إنشائها، وأضاف :”عند التطبيق، لم نجد أحداً”.

وجدد التأكيد على أن بلاده لن تسمح بإنشاء، “حزام إرهابي من حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا”.

وأكد أن التأخر في حل الأزمة السورية “مدعاة لخجل الأمم المتحدة”، وشدد على أن أزمة اللجوء السوري “لا يمكن إنهاؤها عبر التخفي وراء الأسلاك الشائكة والجدران العازلة”، وحث كافة الدولة “وخاصة المتقدمة منها أن تدرك مسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين”.