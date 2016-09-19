شهود عيان: قتلى وجرحى إثر تفجير استهدف مقر محكمة جنوبي اليمن

عدن - الأناضول – فجر مسلحون مجهولون، الإثنين، مبنى محكمة ابتدائية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، حسب شهود عيان.

وأفاد الشهود، بأن مسلحين، لم تتضح بعد الجهة التي ينتمون لها، قاموا بتفجير مبنى “المحكمة الابتدائية” في مدينة الوضيع التابعة لمحافظة أبين؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد غير محدد من الأشخاص كانوا بالقرب من موقع التفجير.

وحسب المصادر ذاتها، فإن التفجير، التي لم تتبين طبيعته بعد، وقع بعد ساعات من انسحاب قوات عسكرية تتبع للجيش اليمني من أمام المحكمة.