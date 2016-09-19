2500 سترة نجاة أمام البرلمان البريطاني للتنديد بأزمة اللاجئين

لندن- الأناضول- نظَم عدد من جمعيات الإغاثة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان البريطاني، الإثنين، للتنديد باستمرار أزمة اللاجئين في أوروبا.

وفرشت الجمعيات المشاركة في الفعالية، مئات من سترات النجاة، التي استخدمها اللاجئون أثناء محاولاتهم الوصول إلى القارة العجوز، في ساحة كبيرة تقع أمام مبنى البرلمان البريطاني.

وتأتي الوقفة في هذا التوقيت لجذب أنظار الرأي العام العالمي لقضية اللاجئين، قبيل انطلاق الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية غدا الثلاثاء، بحضور 86 رئيس دولة، إضافة إلى رؤساء حكومات ومسؤولين كبار من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية (193 دولة).

ومن أبرز المؤسسات التي نظمت الوقفة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة الانقاذ الدولية (IRC)، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة وورلد فيجين- World Vision، حيث استُخدم 2500 سترة نجاة، منها 625 استخدمها أطفال لاجئون أثناء رحلاتهم.

وفي حديث لـ”الأناضول”، قال جون الديبو المستشار السياسي لمنظمة World Vision، “نظمنا هذه الفعالية لجذب الأنظار إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا، ونأمل أن تتم مناقشتها في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”.

وأضاف الديبو، “علينا معالجة الأسباب التي دفعت الناس إلى مغادرة بلادهم من أجل التغلب على أزمة اللاجئين”، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للاجئين في الدول التي يقطنونها، لاسيما في قطاعات التعليم والصحة.

جدير بالذكر أن قرابة 281 ألف و740 شخصا حاولوا الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر في الثمانية شهور الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبلغ عدد اللاجئين الذين لقوا مصرعهم غرقا أثناء محاولاتهم القدوم إلى أوروبا 6 آلاف و940 شخصا في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/ آب الماضي.