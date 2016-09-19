الداخلية السعودية: إحباط عمليات إرهابية لتنظيم الدولة تستهدف مواطنين وعلماء ورجال أمن

الرياض- د ب أ- تمكنت الجهات الأمنية السعودية المختصة من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس″ عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعوية الاثنين قوله إن العمليات الارهابية كانت تستهدف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة.

وأضاف أن خلايا هذه الشبكة نشطت في إعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتوفير الخرائط اللازمة لذلك لاستخدامها في عملياتهم الإجرامية وتقديم الدعم اللوجستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم، وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة وتأمين وسائل النقل لهم، ورصد المواقع المستهدفة، وتقديم الدعم الإلكتروني والإعلامي للتنظيم، والتواصل مع قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم، كما تكشف ما يشير بعلاقتهم بجرائم أخرى وقعت في السابق.

وحسب المتحدث، بلغ عدد عناصر تلك الشبكة 17 شخصاً بينهم امرأة تم القبض عليهم بشكل كامل وجميعهم من الجنسية السعودية عدا (3) ثلاثة أحدهم من الجنسية اليمنية والآخران من الجنسيتين المصرية، والفلسطينية.