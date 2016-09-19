الجيش الروسي يعتبر الهدنة في سوريا “لا معنى لها” بعد انتهاك وقف إطلاق النار

موسكو- أ ف ب- اعتبر قائد الجيش الروسي الجنرال سيرغي رودسكوي الاثنين في تصريحات تلفزيونية في موسكو أن الهدنة في سوريا “لا معنى لها” بعد الانتهاكات المتكررة لوقف اطلاق النار التي ترتكبها بحسبه الفصائل المقاتلة، وعدم تعاون الولايات المتحدة.

وندد الجنرال الروسي بالولايات المتحدة التي لا تملك على حد قوله “وسيلة فعالة للضغط على المعارضة في سوريا” معتبرا انه “على ضوء عدم احترام المتمردين وقف اطلاق النار، فان التزام قوات الحكومة السورية به من طرف واحد لا معنى له”.

وفي هجوم جديد على البنتاغون، اتهم قائد هيئة أركان القوات الروسية “الولايات المتحدة والمتمردين الذين تسيطر عليهم والذين يعرف عنهم بالمعارضة المعتدلة، بعدم احترام اي من التعهدات التي نص عليها اتفاق جنيف” الذي تم التوصل اليه بين موسكو وواشنطن في 9 أيلول/ سبتمبر.

وتتهم روسيا فصائل المعارضة بانتهاك الهدنة “302 مرة”.

وتابع الجنرال الروسي “الاهم ان المعارضة المعتدلة لم تبق بمنأى عن جبهة النصرة” التي غيرت اسمها الى جبهة فتح الشام واعلنت فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة.

وقال “إن الطرف الروسي لا يلاحظ على الارض انفصالا بين المعارضة وجبهة النصرة، بل على العكس تحالفا وتحضيرات تجري لهجوم مشترك”.

وصدرت انتقادات الجيش الروسي في وقت تنتهي الهدنة السارية في سوريا منذ اسبوع مساء الاثنين، بحسب مصدر عسكري سوري، من دون ان يتم الاعلان عن تمديدها حتى الآن، بعد يومين هما الأكثر دموية منذ بدء تطبيقها.