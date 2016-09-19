السلطات الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجيرات نيويورك

نيويورك- رويترز- قال بيل دي بلازيو رئيس بلدية مدينة نيويورك الاثنين إن السلطات حددت هوية مشتبه به في انفجار مانهاتن وهو من أصل أفغاني ويقيم في نيوجيرزي ويبلغ من العمر 28 عاما وقد يكون مسلحا وخطرا.

وقال دي بلازيو لشبكة (سي إن إن) إن شرطة نيويورك نشرت صورة للمشتبه به ويدعى أحمد خان رحمي المطلوب للاستجواب بشأن تفجيرات حي تشيلسي في مانهاتن التي وقعت مساء السبت.

وأضاف “قد يكون مسلحا وخطرا” وطالب السكان بالحذر والإبلاغ عن أي مشاهدات للسلطات.

وفي مدينة إليزابيث في ولاية نيوجيرزي قال رئيس البلدية كريستيان بولويدج في وقت سابق الاثنين (لسي إن إن) إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ينفذ أمر تفتيش.

وأضاف “سيكونون هناك على مدى الساعات القليلة القادمة يفتشون هذا الموقع للعثور على أي أدلة محتملة سواء كان لها علاقة بهذه الواقعة أو واقعة تشيلسي.”

وانفجرت عبوة ناسفة وضعت قرب محطة للقطارات في مدينة إليزابيث بمدينة نيوجيرزي في وقت مبكر اليوم الاثنين عندما قطع روبوت تابع لفرقة لمكافحة المفرقعات سلكا موصلا بالعبوة وهي إحدى خمس قنابل محتملة عثر عليها في المكان.

ولم يصب أحد في الانفجار الذي أعقب ثلاث هجمات هزت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بينها تفجير ليل السبت أسفر عن إصابة 29 شخصا في مانهاتن.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إن التحقيق يركز على شخص بعينه في القضية.

وقال في مقابلة تلفزيونية صباح الاثنين “الأدلة قد تشير إلى صلات بالخارج.”