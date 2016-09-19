السبسي يأمل من نيويورك في استقطاب رجال أعمال أمريكيين إلى تونس

تونس- د ب أ- أعرب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الاثنين عن أمله بقدوم رجال أعمال أمريكيين الى تونس عقب الاصلاحات القانونية التي اتخذتها السلطات لتحفيز الاستثمار الخارجي.

وصرح السبسي، الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن تونس تأمل أن تستعيد مكانتها عالميا وأن تحظى بالاهتمام الدولي.

وقال السبسي، للصحفيين “تونس تعيش اليوم وضعا مختلفا حيث توجد بها حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم دولي”.

يشارك السبسي أيضا في منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي كما سيلتقي مع رجال أعمال ومسؤولين أمريكيين.

وأوضح السبسي “أعتقد أن العديد من رجال الأعمال الأمريكيين سيأتون الى تونس خاصة بعد الإصلاحات التي أقرها البرلمان”.

وتسعى تونس لاستقطاب أكبر عدد ممكن من رجال أعمال وشخصيات سياسية وممثلين لكبرى المؤسسات الاقتصادية خلال منتدى تونس للاستثمار الدولي الذي سينظم يومي 28 و29 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وقال مفوض المنتدى حازم قاسم، لإذاعة موزاييك الخاصة في نيويورك، إن الوفد التونسي سيعمل على إقناع الشركات العالمية الأمريكية من بينها مؤسسات جوجل، وجنرال الكتريك، وكولجيتس، وكرافت وغيرها لدفعها الى الاستثمار في تونس واستخدامها كقاعدة لترويج مبيعاتهم في البلدان الإفريقية والعربية وشمال أوروبا.

وكان البرلمان التونسي صادق أول أمس السبت على قانون جديد للاستثمار يقدم حوافز للمستثمرين في الجهات الداخلية الفقيرة وتسهيلات ضريبية أخرى تدخل حيز التنفيذ بدءا من 2017.