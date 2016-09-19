حزب الله يدين القصف الأمريكي على الجيش السوري في دير الزور

بيروت- د ب أ- أدان حزب الله في بيان بعد ظهر الإثنين ما أسماه “العدوان الأمريكي” على الجيش السوري في منطقة دير الزور في سوريا، ما أدى الى سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش.

وقال الحزب في بيانه “يدين حزب الله بشدة العدوان الأمريكي على الجيش العربي السوري في منطقة دير زور والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من العسكريين المدافعين عن بلدهم في مواجهة العصابات التكفيرية والإجرامية، ويوجه التحية للجيش الباسل جنوداً وضباطاً، مقدماً تعازيه الحارة بالشهداء الأبطال ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى”.

وأضاف البيان “إن الادعاءات الأمريكية بحصول الضربات الجوية عن طريق الخطأ هو كلام لذر الرماد في العيون ومحاولة مفضوحة للتعمية على الحقيقة الواضحة التي شاهدها العالم أجمع واثبتت بما لا يبقي مجالاً للشك أن التحالف الغربي المزعوم لقتال داعش إنما هو عمل دعائي أرادت منه الدول الكبرى تحقيق غايات سياسية وانتخابية وتأمين مصالحها الاستعمارية القائمة على دعم الإرهاب وتغذيته في المنطقة”.

وتابع الحزب أن “تزامن هذه الغارات مع الهجمات الواسعة التي شنتها عصابات داعش الإرهابية على المنطقة المستهدفة يكشف التواطؤ بين واشنطن وهذه الجماعات، إن لم يكن خضوع الجماعات الإرهابية للأوامر الصادرة من بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية”.

وتابع البيان أنه “إزاء هذا الوضوح في التحالف بين الإدارة الأمريكية والجماعات الإرهابية فإن حزب الله يدعو الجميع من مؤسسات وهيئات دولية وإقليمية إلى كشف الدول التي تقوم بدعم الإرهاب والتستّر عليه والاستفادة منه وإنهاء هذه اللعبة القذرة التي يذهب ضحيتها المدنيون في أنحاء العالم والمدافعون عن أرضهم وبلادهم ـ فضلاً عن الأبرياء ـ في منطقتنا”.

وكانت مقاتلات أمريكية قصفت مواقع للجيش السوري يوم السبت الماضي في منطقة دير الزور ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش وأكثر من مئة جريح.

ونفى التحالف الدولي ضدّ داعش لاحقا أن يكون قد تعمد استهداف مواقع الجيش السوري، قائلا إن “القصف قد يكون عن طريق الخطأ”.