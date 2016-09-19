ميار الببلاوي تثير جدلا واسعا بحديثها عن حنان مطاوع وأحمد رزق.. ثم تحذفه سريعا

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القاهرة ـ هنأت الفنانة المصرية ميار الببلاوي الفنانة حنان مطاوع على زفافها من المخرج المسرحي أمير اليماني، الذي أقيم منذ أسابيع قليلة.

ميار نشرت صورة لحنان مع زوجها الحالي، وصورة أخرى لها مع خطيبها السابق الفنان أحمد رزق، وعلقت عليها بقولها “اتقل (أفضل) تاخد حاجه نضيفه حتى لو اضطريت تعدى على مقالب زباله علشان توصل للجنينه الى وردها جميل ربنا يهنيكى يا حنون ويهدى سرك ويخليكم لبعض”.

جمهور الفنانة المصرية اعتبر أن ما قالته يعتبر سبا للفنان أحمد رزق، وهو ما دفع ميار لتوضيح موقفها بتأكيدها أنها كانت تتكلم بشكل عام، حيث قالت “احمد اخ وصديق عزيز ربنا يوفقه فى حياته وهى ربنا يوفقها ويهنيها انا قصدى عاما”، ثم قامت بحذف البوست سريعا، واعتذرت بقولها “بعتذر عن البوست بتاع حنان اتفهم غلط خالص”.