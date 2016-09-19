وزير خارجية فرنسا يعتبر الاتفاق الروسي الامريكي “الاساس الوحيد” للحل في سوريا

نيويورك ـ أ ف ب ـ اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الاثنين في نيويورك ان اتفاق الهدنة الامريكي الروسي في سوريا “هش للغاية” لكنه يبقى “الاساس الوحيد” للتوصل الى تسوية للنزاع في سوريا.

وقال آيرولت خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة “ان الاتفاق هش للغاية، والساعات الاخيرة تظهر ذلك، لكن يجب ان يبقي على بصيص امل” مضيفا “انه الاساس الوحيد الذي يمكن للاسرة الدولية الاستناد اليه” لتسوية الازمة في سوريا.

وتابع الوزير الفرنسي “الدرب ضيق جدا لكن هناك خيط لا بد من الامساك به للحصول على وقف اطلاق نار واتاحة وصول المساعدة الانسانية واستئناف المفاوضات السياسية” مقرا مع ذلك ان “كل شيء معطل اليوم”.

واضاف “ان الطريق الوحيد الممكن هو ان تتضافر جهود الجميع ويتحملون مسؤولياتهم” داعيا الى تعبئة جماعية.

وقال “باسم فرنسا ساقترح ارساء الية ناجعة لمراقبة (الهدنة)”.

واضاف “ما ينقص في هذه القضية هو حسن النوايا والصدق” مجددا ان “انتهاكات وقف اطلاق النار يقوم بها نظام دمشق وحلفاؤه” الروس.