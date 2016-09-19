الجيش السوري يعلن انتهاء الهدنة ويتعهد بمحاربة الإرهاب

بيروت ـ رويترز ـ أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين انتهاء الهدنة التي استمرت سبعة أيام بوساطة الولايات المتحدة وروسيا دون الإشارة إلى أي احتمال لتجديدها.

وقال الجيش في بيان إن “الجماعات الإرهابية المسلحة” وهو المصطلح تستخدمه الحكومة السورية للإشارة إلى المسلحين الذين يقاتلونها لم تلتزم بتطبيق أي بند من بنود الاتفاق واستخدمت الهدنة لإعادة تسليح نفسها في حين انتهكتها 300 مرة.

وقال الجيش السوري إنه سيستمر في محاربة الإرهاب من أجل استعادة الأمن والاستقرار.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بخرق الهدنة التي انهارت على الأرجح بعد أسبوع من العمل بها.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم الاثنين إن وقف إطلاق النار “صامد لكنه هش.”