مسؤول محلي ليبي: مجهولون يختطفون إيطاليين اثنين وكنديا جنوبي ليبيا

طرابلس ـ الأناضول ـ اختطف مجهولون اليوم الإثنين، إيطاليين اثنين وكنديا يعملون في شركة إيطالية تجري صيانة لمهبط مطار مدينة “غات”، جنوبي ليبيا، بحسب مسؤول محلي ليبي.

و قال عميد بلدية “غات”، قوماني محمد صالح، (أعلى مسؤول محلي بالمدينة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق)، إن “مجهولين اختطفوا صباح اليوم ثلاثة من العمال الأجانب يعملون في شركة “كوني كوس″ الإيطالية في الطريق المؤدي لمطار غات”.

وأضاف صالح، أن “أحد المخطوفين كندي الجنسية والآخرين يحملان الجنسية الإيطالية، مشيرا إلى بذلهم جهودا حثيثة من أجل معرفة المجموعة التي قامت باختطافهم، أو مكان المخطوفين”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن عملية الاختطاف، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيطالية ولا الكندية.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي، وحالة من الفوضى الأمنية الكبيرة التي أدت إلى انتشار حوادث الاختطاف للعمال الأجانب في البلاد من قبل مسلحين لأغراض سياسية أحيانا، وللحصول على مبالغ مالية كفدية في أحيان أخرى.

ولا يوجد إحصاء رسمي ليبي لعدد العمال الأجانب في البلاد، كما لا يوجد إحصاء لعدد حوادث اختطاف الأجانب في البلاد.