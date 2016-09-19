في خطوة تسبق انتخابات داخلية.. الأكراد يجرون إحصاءً سكانياً في مناطق سيطرتهم في سوريا





المالكية (سوريا)- أ ف ب- بدأت الإدارة الذاتية الكردية الاثنين بإجراء إحصاء للسكان في مناطق سيطرتها انطلاقاً من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، في خطوة هدفها تشكيل قاعدة بيانات تسبق مرحلة إجراء انتخابات داخلية، وفق ما أوضح أحد المنظمين.

وقال عضو اللجنة المشرفة على الإحصاء جهاد عمر لـ “فرانس برس″ “هدف الإحصاء معرفة التعداد السكاني والتحضير لانتخابات مجالس النظام الفدرالي”.

وأوضحت “الهيئة التنظيمية لفيدرالية روج آفا” في بيان أصدرته الأحد أن التعداد السكاني يأتي في إطار “ترسيخ دعائم هذه الفدرالية لتستمد قوتها من المجتمع على أساس الانتخابات التي ستجري في الفترة المقبلة”.

وأعلن الأكراد في آذار/مارس الماضي قيام النظام الفدرالي في المقاطعات الكردية الثلاث، كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)، بالإضافة إلى تلك التي سيطرت عليها “قوات سوريا الديموقراطية” في شمال وشمال شرق سوريا.

ويضم الاستبيان، الذي أعده مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، واطّلعت “فرانس برس″ على نسخة منه، أسئلة حول البيانات الشخصية والتحصيل العلمي والعمل ومكان الإقامة والديانة. كما يتضمن تحديد إذا كان الشخص نازحاً أم لاجئاً من خارج سوريا، أو يحمل صفة مكتوم القيد.

وأوضح عمر أن الإحصاء “لا يشمل تحديد نسب القوميات لكونه إحصاء اجتماعياً” حتى تتسنى “معرفة نسبة اللاجئين القادمين إلى المنطقة والمهاجرين منها، تمهيداً للإعداد والتخطيط للمشاريع التنموية والاقتصادية” المقبلة.

ومن المقرر استكمال الإحصاء في الأيام المقبلة، على أن يشمل، وفق عمر، المقاطعات الكردية الثلاث.

وبدأ اليوم الأول من التعداد، وفق مراسل “فرانس برس″، في مناطق عدة في محافظة الحسكة بينها مدن القحطانية والمالكية والجوادية. وجالت مجموعات تضم بين مدرسين اثنين وأربعة مدرسين على المنازل لملء الاستمارات.

واستبقت الإدارة الذاتية بدء التعداد بإعلانها الاثنين عطلة رسمية في المناطق التي شملها الإحصاء، وإقفال كافة المؤسسات والأسواق ومنع التجول إلا في الحالات القصوى.

وقال مراسل لـ “فرانس برس″ في مدينة المالكية في شمال شرق الحسكة إن الحركة في الشوارع توقفت بشكل كامل خلال ساعات النهار مع ملازمة السكان منازلهم. كما فرضت قوات الأمن الكردية “الاسايش” إجراءات أمنية مشددة وحظراً للتجول في المناطق التي شملها الاستبيان.

ويعدّ هذا الإحصاء الأول من نوعه في المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا منذ تصاعد نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في العام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام، وإعلانهم إقامة إدارة ذاتية موقتة في شمال سوريا أطلقوا عليها تسمية “روج آفا” (غرب كردستان).

ويشكل الأكراد أكثر من عشرة في المئة من سكان سوريا، وقد عانوا من التهميش على مدى عقود قبل اندلاع النزاع، إذ إن فئة كبيرة منهم محرومة من الجنسية السورية، كما كان يمنع عليهم تعلم لغتهم أو الكتابة بها أو حتى إحياء تقاليدهم مثل احتفالات عيد النوروز.