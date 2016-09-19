طائرات حربية سورية أو روسية تقصف حلب وأنباء عن سقوط قتلى





بيروت- رويترز- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية سورية أو روسية قصفت مدينة حلب والقرى المحيطة بها اليوم الاثنين، بعد أن أعلن جيش النظام السوري انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام.

وأضاف المرصد، ومقرّه بريطانيا، أن الضربات الجوية أصابت مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في وسط حلب والقرى الواقعة إلى غرب المدينة. وقال إن أنباء أفادت بسقوط قتلى ومصابين.

وقال إنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرات سورية أم روسية. وتدعم موسكو الرئيس بشار الأسد بسلاحها الجوي.