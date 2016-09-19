لبنان يطالب بتحرك دولي لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم بكرامة وأمان

نيويورك- رويترز- قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام اليوم الاثنين إن بلده تنقصه القدرة والتمويل اللازمين للاهتمام بمليون ونصف لاجئ سوري يؤويهم على أراضيه.

وأضاف، في اجتماع بشأن أزمة اللاجئين والمهاجرين العالمية على هامش الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “بلدي في خطر مُحدق. ما فعله لبنان لإيواء مليون ونصف سوري في بلد تعداد سكانه أربعة ملايين نسمة غير مسبوق. ما فعله اللبنانيون من إنفاق ما يقرب من 15 مليار دولار في ثلاثة أعوام لخدمة السوريين النازحين أمر غير مسبوق”.

وطالب بتحرك المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين.

وقال “ينبغي وضع خطة لوجيستيات تفصيلية خلال ثلاثة شهور من أجل إعادة السوريين الموجودين في لبنان الآن إلى سوريا بكرامة وأمان، وتحديد احتياجات النقل ومواقع المغادرة وكافة التفاصيل المطلوبة”.

وأضاف “جمع التمويل المطلوب لهذه الخطة ينبغي أن يبدأ على الفور. هذا سيتيح بتطبيق الخطة على وجه السرعة عندما تسمح الظروف”.

وتقدر الأمم المتحدة عدد من قتلوا في الحرب السورية بنحو 400 ألف سوري إضافة إلى تشريد الملايين.

ويجتمع زعماء العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك غداً الثلاثاء في إطار بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.