أمريكا: على روسيا تفسير بيان “الجيش السوري” بشأن انتهاء الهدنة





نيويورك- رويترز- قالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إنها تعمل على تمديد العمل باتفاق وقف الاقتتال في سوريا، ولكنها دعت روسيا إلى أن تفسر أولاً بياناً لجيش النظام السوري يفيد بانتهاء الهدنة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان “ترتيباتنا مع روسيا المسؤولة عن التزام النظام السوري، لذا ننتظر من روسيا تفسير موقفه”. وأضاف أنه كانت هناك درجة من تراجع العنف منذ الاتفاق على الهدنة، ولكن لم تصل إلى سبعة أيام متعاقبة من الهدوء مثلما نص الاتفاق.