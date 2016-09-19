تفجير نيويورك “عمل إرهابي” بحسب رئيس بلدية المدينة





نيويورك- أ ف ب- أكد رئيس بلدية نيويورك الاثنين أن تفجير نيويورك السبت، الذي أصيب فيه 29 شخصاً هو “عمل إرهابي”، في أعقاب اعتقال الأفغاني الأميركي المشتبه بعلاقته بالتفجير.

وصرح بيل دي بلاسيو، في مؤتمر صحافي بعد يومين من الهجوم، وبعد اعتقال أحمد خان رحيمي (28 عاماً)، في أعقاب اشتباك مع الشرطة في نيوجيرسي “لدينا أسباب كافية تدفعنا للاعتقاد بأن العمل إرهابي”.

وصرح بيل سويني مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي اي” في نيويورك أنه “لا يوجد مؤشر على وجود خليه عاملة في المنطقة أو في المدينة”.

كما أكد في مؤتمر صحافي “نحن لا نبحث عن أي شخص آخر مشتبه به في هذه المرحلة”.