الأطراف الرئيسية في التسوية السورية تجتمع الثلاثاء في نيويورك





نيويورك- أ ف ب- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر الاثنين أن الولايات المتحدة وروسيا وأطرافاً أخرى معنيّة بعملية السلام في سوريا ستجتمع الثلاثاء في نيويورك بعد إعلان جيش النظام السوري انتهاء سريان الهدنة.

وقال تونر إن وزراء خارجية المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم نحو 20 بلداً، بينها السعودية وتركيا، ستجري تقييماً للوضع.

وأضاف أن الاجتماع “سيكون بالتأكيد مهماً (..) لتقييم وضع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا قبل نحو الأسبوع، وأين نحن الآن والخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها، وأين يجب أن نرى مزيداً من التحسن”.

ويأتي اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا قبل جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا التي ستعقد الأربعاء ويشارك فيها وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

بعد أشهر من المفاوضات، وافقت الولايات المتحدة وروسيا في التاسع من أيلول/سبتمبر على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار وتوزيع المساعدات واستهداف الجهاديين في سوريا بشكل مشترك.