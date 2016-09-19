طيران النظام السوري قصف قافلة إغاثية في حلب

حلب- الأناضول- أفاد ناشطون سوريون أن طيران النظام السوري قصف مساء اليوم الإثنين قافلة إغاثية كانت متوجهة إلى ريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة، ما أدى لاحتراق نحو 20 شاحنة.

وقال الناشط الإعلامي أحمد نبهان لـ “الأناضول” إن قافلة إغاثية تابعة للهلال الأحمر السوري مكونة من 36 شاحنة إغاثية، كانت متجهة من أحياء حلب الغربية (خاضعة لسيطرة النظام) إلى ريف حلب الغربي، ولدى وصولها إلى منطقة أورم الكبرى تعرضت لقصف من قبل طيران النظام ببرميلين متفجرين.

وأضاف نبهان أن الهجوم أسفر عن احتراق نحو 20 حافلة ومقتل سائقين اثنين، في حصيلة أولية.

ولم يتم التأكد مما ذكره الناشطون من مصدر مستقل، كما لم يصدر عن النظام السوري أو الهلال الأحمر الذي يعمل تحت إشرافه أي بيان رسمي بخصوص الحادثة، حتى الساعة (19.30 تغ).

يأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة على إعلان النظام السوري انتهاء مفعول سريان نظام التهدئة الذي أعلن اعتباراً من الساعة 19 بالتوقيت المحلي (16تغ) يوم الإثنين الماضي بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي.

يذكر أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا توصلا في جنيف في 9 سبتمبر/أيلول الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة (اعتبارا من مساء الإثنين 12 سبتمبر/أيلول أول أيام عيد الأضحى)، ويتكرر بعدها لمرتين، وهو ما تمّ بالفعل قبل الإعلان عن انتهاء الهدنة من قبل النظام مساء اليوم.