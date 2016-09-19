ملف التهجير ورؤية هيئة المفاوضات العليا السورية يتصدر مباحثات حجاب مع أمير قطر

نيويورك ـ القدس العربي ـ تباحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع رياض حجاب المنسق العام لهيئة المفاوضات العليا السورية، حول الرؤية التي طرحتها الهيئة في لندن وسياسة التهجير والتغيير الديمغرافي التي يتبعها النظام وحلفاؤه في سوريا.

واكد أمير قطر خلال اللقاء على “دعم بلاده لخيارات الشعب السوري ووقوفها ضد الميليشيات الإرهابية”.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في سوريا، وممارسة النظام لأعماله الوحشية من عمليات القتل الجماعي والتهجير القسري بحق الشعب السوري الأعزل وتجاهل النظام لتنفيذ الحلول الدولية التي من شأنها وضع حد لشلال الدم السوري.

جرى اللقاء على هامش انعقاد الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي للدكتور رياض حجاب وأعضاء الوفد المرافق لأمير قطر.