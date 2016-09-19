مقتل 17 شخصاً في احتجاجات على تأجيل الانتخابات الرئاسية في الكونغو





جوما- د ب أ- أعلن وزير الداخلية الكونغولي اليوم الاثنين أن 17 شخصاً لقوا حتفهم أثناء الاحتجاجات العنيفة على تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال وزير الداخلية إيفاريست بوشاب للصحفيين في العاصمة كينشاسا إن من بين القتلى 14 مدنيا وثلاثة رجال شرطة.

وذكرت منظمة “أكسيس تو جاستس أسوسيشن” الحقوقية أن ما لا يقل عن 57 شخصاً أصيبوا بجروح أثناء الاحتجاجات .

وأضافت المنظمة أن أكثر من 50 متظاهرا جرى اعتقالهم في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت اللجنة الانتخابية بجمهورية الكونغو الديمقراطية قد طلبت من المحكمة الدستورية في البلاد الأسبوع الماضي النظر في إمكانية تأجيل الانتخابات المزمعة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات لم تستكمل بعد.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الولاية الثانية للرئيس جوزيف كابيلا يوم 19 كانون أول/ديسمبر المقبل. ورغم عدم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، تخشى المعارضة أن يحاول كابيلا تمديد فترة حكمه.

ويمنع الدستور في الكونغو الرئيس كابيلا من الترشح لفترة ولاية ثالثة.

وقال زعيم المعارضة مارتن فايولو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”،: “نحن نحتج كي نخبر كابيلا أنه طفح الكيل”.

وذكر شهود عيان أن المتظاهرين بالعاصمة كينشاسا ولومبومباشي، وهي ثاني أكبر مدينة في الكونغو، أغلقوا الطرق ورفعوا لافتات عليها عبارات مثل “احترم الدستور” و”يتعين على كابيلا أن يستقيل ويرحل”.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين.